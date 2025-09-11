إنقاذ طفل من تعذيب والدته وصديقها.. هذا ما فعلته

شهدت التركية حادثة مروعة، حين أنقذت الشرطة طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة من تعذيب شديد مارسته والدته وصديقها، في تفاصيل تعكس إلى حد بعيد أحداث مسلسل "أمي" التركي الشهير.وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الطفل تعرّض للضرب المبرح ما تسبب في كدمات متفرقة بجسده، إضافةً إلى آثار حروق ناتجة عن سكب الماء الساخن وإطفاء السجائر على جسده الصغير.وجاء تدخل السلطات بعد تلقي بلاغات متكررة من الجيران الذين سمعوا صرخات الطفل وبكاءه المستمر طوال الليل في الشقة التي أقامت فيها الأسرة منذ نحو أربعة أشهر.وعقب مداهمة المنزل، ألقت الشرطة القبض على الأم وصديقها، بينما تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يوضع تحت رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية.الواقعة المؤلمة أعادت إلى الأذهان أحداث مسلسل "أمي"، الذي تناول قصة طفلة تعاني من إهمال أمها وعنف زوجها، لتجد الأمان عند معلمتها التي تصبح طوق النجاة لها. المسلسل ركّز على فكرة أن قسوة بعض البيوت قد تجعل الشارع مكانًا أكثر ، إلى جانب إبراز قيم التضحية والتعاطف.يُذكر أن المسلسل في أصله ياباني، وقدمت نسختها الخاصة عام 2016، ولاحقًا جرى تقديم نسخة سعودية عبر منصة "شاهد" حظيت بتفاعل واسع وتعاطف جماهيري كبير مع القصة الإنسانية المؤثرة.