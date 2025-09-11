مجلس الأمن يندد بقصف الدوحة ويؤكد دعم سيادة قطر

وجاء في البيان، الذي صاغته وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع ".وأضاف أنهم "أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".وتابع المجلس: "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في أولويتنا القصوى".وكانت استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في ، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي .