تعليق إيراني جديد يخص الاتفاق مع الطاقة الذرية
دوليات
2025-09-11 | 15:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
347 شوهد
اعتبر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، الخميس، أن الاتفاق مع
وكالة الطاقة الذرية
يحدد إطارا جديد، فيما أشار الى أن الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خيارات بلاده.
وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "تعاوننا مع
وكالة الطاقة الذرية
لن يكون كالسابق بسبب التغيرات الميدانية بعد ضرب منشآتنا"، موضحا أن "الاتفاق مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يحدد إطارا جديدا للتعاون".
وأضاف أن "
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية قبلت بالمخاوف الإيرانية بشأن المنشآت التي تعرضت للهجوم"، مردفا "تعاوننا مع الوكالة
الدولية للطاقة
الذرية أمر مستقل وليس له أي صلة بالشروط الأوروبية".
ولفت
وزير الخارجية الإيراني
الى أنه "إذا تم تفعيل آلية الزناد فسنتخذ قرارا قويا ومجلس
الأمن القومي
هو من سيحدد طبيعة الرد"، مضيفا "الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خياراتنا وليس الخيار الوحيد".
وقبل أيام، وقع وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل غروسي
، اتفاقا بشأن التعاون بين
طهران
والوكالة، وذلك بمقر
وزارة الخارجية المصرية
في العاصمة القاهرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
وكالة الطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزارة الخارجية المصرية
وزير الخارجية الإيراني
الوكالة الدولية للطاقة
مقر وزارة الخارجية
مجلس الأمن القومي
وزارة الخارجية
