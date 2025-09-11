تعليق إيراني جديد يخص الاتفاق مع الطاقة الذرية

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "تعاوننا مع لن يكون كالسابق بسبب التغيرات الميدانية بعد ضرب منشآتنا"، موضحا أن "الاتفاق مع يحدد إطارا جديدا للتعاون".

وأضاف أن " الذرية قبلت بالمخاوف الإيرانية بشأن المنشآت التي تعرضت للهجوم"، مردفا "تعاوننا مع الوكالة الذرية أمر مستقل وليس له أي صلة بالشروط الأوروبية".

ولفت الى أنه "إذا تم تفعيل آلية الزناد فسنتخذ قرارا قويا ومجلس هو من سيحدد طبيعة الرد"، مضيفا "الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خياراتنا وليس الخيار الوحيد".

وقبل أيام، وقع وزير الخارجية الإيراني ، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اتفاقا بشأن التعاون بين والوكالة، وذلك بمقر في العاصمة القاهرة.