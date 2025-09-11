مسؤولة أممية: الغارات على الدوحة صدمت العالم​

اعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية صدمت العالم.

وقالت أمام ، إن "الضربة الجوية الإسرائيلية انتهاك لسيادة وسلامة أراضيها".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على صدمت العالم"، موضحة أن "الهجوم على الدوحة تصعيد مقلق وقد يفتح فصلا جديدا وخطيرا في النزاع الدائر".

ولفتت ديكارلو الى أن "العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكانت استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي .