بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك

وبحسب وسائل الاعلام فأن "‏الـ FBI نشر مقطع الفيديو يظهر قاتل كيرك وهو يهرب من مكان الحادث بعد إطلاق النار".للفيديو ان "القاتل ‏قفز من سطح المبنى، وتحرك بسرعة عبر موقف السيارات، ثم بدأ بالسير ليختلط بالناس قبل الدخول إلى منطقة مشجرة".