حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540376-638932615004598621.jpg
هجوم إيراني يطال عشرات الممثلين الإسرائيليين
دوليات
2025-09-12 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
502 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
وقع عشرات الممثلين الإسرائيليين ضحية لهجوم "تصيد - فِيشينغ" يشتبه بأن مصدره
إيران
، حيث طلب منهم إرسال اختبارات أداء مصورة مرفقة بصور جواز سفر وبطاقة هوية.
وأوضحت هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية في بيان أن "الهجوم شمل اختراق
صندوق
بريد إلكتروني، ومن ثم إرسال رسائل إلى العديد من المستلمين بانتحال هوية مشروع اختيار ممثلين لفيلم جديد لمخرج معروف".
وطلب من الممثلين إرسال مقاطع فيديو لاختبارات الأداء، إضافة إلى معلومات شخصية، تشمل صور بطاقة الهوية، جواز السفر، وعنوان السكن.
وأوضحت هيئة السايبر الوطنية أن "التقارير التي وصلت إلينا تشير إلى أن عشرات الممثلين أرسلوا المعلومات المطلوبة إلى عنوان البريد الإلكتروني المزيف. ولاحقا تلقى هؤلاء الممثلون رسائل تهديد نسبت العملية إلى جهات مرتبطة بإيران، مع ممارسة ضغط نفسي عليهم".
وبحسب ممثلة إسرائيلية تلقت إحدى الرسائل، فقد كان الهدف ظاهريا هو إجراء اختبار أداء لفيلم للمخرج آري فولمان عن أحداث 7 أكتوبر.
وطلب من الممثلة إرسال مقطع فيديو شخصي تشرح فيه سبب ملاءمتها للمشروع، إضافة إلى مستندات أخرى.
يشار إلى أن هجوم "فيشينغ" هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي يحاول فيها المهاجمون خداع الأشخاص للكشف عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور، بيانات الحسابات البنكية، أو المستندات الشخصية، من خلال إرسال رسائل تبدو رسمية أو موثوقة، لكنها في الواقع مزيفة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
