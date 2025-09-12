عملية طعن في القدس

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية انه "تم إصابة شخصين في عملية الطعن التي نفذت في فندق بالقدس احدهما بحالة خطرة".وتابعت ان "المشتبه به في حادثة الطعن عربي إسرائيلي من بلدة شعفاط".فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية ان "خلفية حادثة الطعن في قيد الفحص"، موضحة ان "قواتنا سيطرت على منفذ عملية الطعن في القدس ودفعنا بتعزيزات كبيرة إلى المكان".كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الطعن من قبل حراس الفندق بالقدس".