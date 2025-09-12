والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)

فيما أفادت أميركية مصادر مطلعة بأن القاتل يدعى روبنسون، ويببالغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا.وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.كما أشارت إلى أن روبنسون اعترف لوالده بإطلاق النار على كيرك، وقتله خلال فعالية في جامعة يوتا فالي.فما كان من الأب إلا أن اتصل بالسلطات لتسليمه.في حين انتشرت بين الأميركيين على مواقع التواصل صورا للشاب الجامعي، مع صور لوالده وأمه.