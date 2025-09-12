ترامب: صبري على بوتين نفد

وقال في مقابلة مع شبكة " نيوز" اليوم الجمعة: "في جعبتي عقوبات على المصارف والنفط قد أستعملها ضد ، فضلا عن المزيد من التعريفات ".كما أضاف أن سلفه السابق، ، ترك له فوضى عارمة.إلى ذلك، أكد ترامب أن العلاقة بين الرئيسين الروسي والأوكراني صعبة للغاية، قائلاً: "هناك كره هائل بين الرجلين".وعن الحرب الإسرائيلية في ، أوضح ترامب أن إدارته "ستصلح الوضع" في القطاع الفلسطيني المدمر.