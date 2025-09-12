"الحارس الشرقي".. الناتو يعلن إطلاق عملية لتعزيز حماية بولندا

وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع لقوات في أوروبا، ألكسوس غرينكيفيتش: "يطلق حلف شمال الأطلسي برنامج "الحارس الشرقي" لتعزيز موقفنا على طول الجناح الشرقي، وسيبدأ هذا النشاط العسكري في الأيام المقبلة، وسيشمل مختلف أصول الحلفاء، بما في ذلك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها".وأضاف روته: "ستشمل العملية أيضًا عناصر تهدف إلى القيام بمهام خاصة تتعلق باستخدام الطائرات دون طيار".وكان البولندي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مشيرا إلى أنها "روسية".في حين صرحت رئيسة ، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".بدوره قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".