إيران: نمتلك قدرات لمواجهة أي عدو ومحاولات زعزعة امننا ستصل لباقي الدول

وقال مقتدائي في تصريحات صحافية ان" زعزعة الأمن في ستؤدي إلى انتقال هذه الأوضاع إلى باقي الدول".واضاف انه"عندما تنعم إيران بالأمن فإن هذا الأمن سينتقل إلى باقي دول المنطقة أيضا"، مبينا ان" بلاده بالاعتماد على قدراتها المحلية والوطنية تمتلك أدوات وبرمجيات وتجهيزات عسكرية متطورة وهي في حالة جهوزية كاملة ومنسقة للدفاع".واكد ان" الجمهورية الإسلامية تمتلك قدرات واسعة ومذهلة في المجالات البحرية والفضائية والجوية وتستطيع أن تحقق إنجازات كبيرة في مواجهة أي عدو"، مشيرا إلى ان" إيران ليست بحاجة إلى الآخرين لضمان استقلالها".ولفت إلى ان"الدبلوماسية والميدان هما جناحا قوة إيران ويمضيان بالإجراءات اللازمة".