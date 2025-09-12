الشرع: الروابط وثيقة بين سوريا وروسيا وينبغي الحفاظ عليها وإدارتها

وقال الشرع في أول لقاء تلفزيوني له على شاشة "الإخبارية السورية" إن " دولة مهمة في العالم وهي عضو في ، وهناك روابط وثيقة بين وروسيا، ونحن ورثناها، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة".وتابع: "إذا بقينا ننظر إلى الماضي فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، والمهم أن تبنى العلاقات على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها، وعلى أساس أن تكون المصلحة السورية أولا".وأشار إلى أن "سوريا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع ومع الغرب، وأن تحافظ على علاقة هادئة مع روسيا، وأن تبني علاقات جيدة مع دول الإقليم".وأضاف: "سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة، وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى".