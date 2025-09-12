الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540420-638933069742285592.jpeg
107 قتلى جراء غرق قارب في نهر بالكونغو
107 قتلى جراء غرق قارب في نهر بالكونغو
دوليات
2025-09-12 | 16:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
لقي 107 أشخاص حتفهم في حريق شب في قارب من النوع الطويل بنهر في غرب جمهورية
الكونغو
الديمقراطية.
وقالت
وزارة الشؤون الاجتماعية
، اليوم الجمعة، في مذكرة إن القارب اشتعلت فيه النيران في نهر
الكونغو
بالقرب من قرية مالانج في إقليم لوكوليلا مساء أمس الخميس، مما أدى إلى فقدان 146 شخصا.
وجاء في المذكرة أن فرق الإنقاذ انتشلت 209 ناجين، عدد منهم مصابون بجروح، بعد أن احترق القارب وانجرف في مجرى النهر.
ودمر الحريق أيضا الحمولة التي كانت على متن القارب وأشعل النار في 15 منزلا على ضفاف النهر.
واستمرت عمليات البحث اليوم الجمعة مع قيام أفراد البحرية ومتطوعين من المجتمع المحلي بتمشيط الضفاف بينما تعهدت السلطات بتقديم الرعاية الطبية للمصابين ومساعدة عائلات الوفيات.
والنقل النهري شريان الحياة في مناطق الغابات المطيرة الشاسعة في الكونغو، حيث القوارب الخشبية القديمة هي الوسيلة الرئيسية للتنقل بين القرى، لكن الحوادث تتكرر بسبب الحمولة الزائدة وسوء الصيانة واستخدام القوارب النهرية ليلا.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وفاة 86 شخصا على الأقل في حادث غرق قارب آخر ليل الأربعاء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
نهر
قتلى
غرق
قارب
الكونغو
وزارة الشؤون الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون
النقل النهري
فيات
الزا
كونغ
