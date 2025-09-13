الولايات المتحدة تفرض قيودا تصديرية على 31 شركة من 7 دول

وجاء في بيان الوزارة أن "القيود شملت 23 شركة صينية و3 شركات تركية وشركتين من الإمارات، بالإضافة إلى شركة واحدة من كل من الهند وإيران وسنغافورة وتايوان".وأوضحت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي بسبب تعاون هذه الشركات مع المجمع العسكري-الصناعي الروسي وتوريدها منتجات أمريكية إلى دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك في إطار خطوات التصدي للتحايل على العقوبات المفروضة على ".يذكر أن هذه القيود التصديرية تندرج ضمن لوائح الرقابة على الصادرات (EAR) التي تهدف إلى حماية الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.