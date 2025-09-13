تحشيد قرب الحدود.. اين نقلت المدرعات الأميركية بعد انسحابها من العراق؟

وأفادت مصادر بأن " عمل في الأيام القليلة الماضية على تعزيز وجوده في بعض القواعد، ومنها قاعدة في محافظة التي جرى تزويدها بمعدات وأسلحة متوسطة وثقيلة ومئات المدرعات والعربات العسكرية " وهامر" التي قرر سحبها من ".وأوضحت المصادر أن "التحركات الميدانية التي جرى رصدها للقوات الأمريكية في الحسكة تؤكد تعزيز وجوده في المحافظة التي تسيطر عليها قوات الديمقراطية (قسد)".وأكدت المصادر أن "الجيش الأمريكي سيّر دوريات في مناطق لا توجد فيها قواعد عسكرية، ومن ضمنها محافظة وعين العرب "كوباني"، ما يشير إلى توسع الجيش في مناطق تواجده، وهو ما يمثل تراجعا عن خططه السابقة بالانسحاب من مناطق شمال شرقي سوريا".وأظهرت تصريحات سابقة تباينا في وجهات نظر المؤسستين السياسية والعسكرية في بشأن الوجود العسكري في سوريا، إلا أن عودة النشاط لحركة القوات تعكس أن الرؤية السياسية بدأت تقترب من موقف المؤيدة لاستمرار الوجود، خاصة مع تصاعد نشاط في هذه المناطق منذ بداية العام 2025 .ومع عودة النشاط المكثف للجيش الأمريكي في محافظات شمال شرقي سوريا، ترجح المصادر أن "تتحول هذه المناطق إلى للوجود العسكري الأمريكي وعلى نحو يشبه وجودها في مناطق ".وكانت التوترات المتصاعدة في سوريا انعكست على حسابات اللاعبين كافة في المشهد السوري، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي برزت تكهنات عن ترجيح تأجيل انسحاب قواتها من البلاد، بحسب ما كان مبرمجا له ضمن خطة تدريجية بدأت بتنفيذها في أيار 2025.وكشفت مصادر دبلوماسية غربية متابعة من كثب للشأن السوري في وقت سابق عن أن الوضع الأمني المتدهور والمخاوف من زيادة التوترات الطائفية والعرقية دفعا للتفكير في إعادة تقييم الخاص بتقليص الوجود العسكري في سوريا.وبحسب ما تم إعلانه سابقا فإن الخطة الأمريكية كانت تقضي بتقليص عدد القوات من نحو 2500 جندي إلى أقل من 1000، مع تركيز نشاط القوات المتبقية في قاعدة عسكرية واحدة في شمال شرقي سوريا لمواجهة تنظيم داعش.وقالت المصادر الغربية إن "الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك المواجهات التي شهدتها محافظة السويداء وتدخل العشائر البدوية، أضفت تعقيدات كبيرة على المشهد السوري، ما دفع للتريث في عملية سحب قواتها من سوريا لضمان الاستقرار ومنع تفاقم ".يشار إلى أن أكثر من مسؤول أمريكي شكك في وقت سابق بخطة سحب القوات من سوريا، خاصة في ظل استمرار الفوضى، وذلك قبل الأحداث التي شهدها الساحل السوري ومحافظة السويداء والتي جاءت لتعزز احتمالية تريث أمريكا في سحب قواتها.