أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540464-638933593519367790.jpeg
تحشيد قرب الحدود.. اين نقلت المدرعات الأميركية بعد انسحابها من العراق؟
دوليات
2025-09-13 | 07:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
884 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
عزز
الجيش الأمريكي
وجوده العسكري في بعض قواعده الواقعة ضمن مناطق شمال شرقي
سوريا
، على نحو يخالف التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية بتقليص وجودها العسكري في سوريا، في إطار خطة بدأت بتنفيذها في أيار الماضي.
وأفادت مصادر
سورية
بأن "
الجيش الأمريكي
عمل في الأيام القليلة الماضية على تعزيز وجوده في بعض القواعد، ومنها قاعدة في محافظة
الحسكة
التي جرى تزويدها بمعدات وأسلحة متوسطة وثقيلة ومئات المدرعات والعربات العسكرية "
برادلي
وهامر" التي قرر سحبها من
العراق
".
وأوضحت المصادر أن "التحركات الميدانية التي جرى رصدها للقوات الأمريكية في الحسكة تؤكد تعزيز وجوده في المحافظة التي تسيطر عليها قوات
سوريا
الديمقراطية (قسد)".
وأكدت المصادر أن "الجيش الأمريكي سيّر دوريات في مناطق لا توجد فيها قواعد عسكرية، ومن ضمنها محافظة
دير الزور
وعين العرب "كوباني"، ما يشير إلى توسع الجيش في مناطق تواجده، وهو ما يمثل تراجعا عن خططه السابقة بالانسحاب من مناطق شمال شرقي سوريا".
وأظهرت تصريحات سابقة تباينا في وجهات نظر المؤسستين السياسية والعسكرية في
الولايات المتحدة
بشأن الوجود العسكري في سوريا، إلا أن عودة النشاط لحركة القوات تعكس أن الرؤية السياسية بدأت تقترب من موقف
المؤسسة العسكرية
المؤيدة لاستمرار الوجود، خاصة مع تصاعد نشاط
داعش
في هذه المناطق منذ بداية العام 2025 .
ومع عودة النشاط المكثف للجيش الأمريكي في محافظات شمال شرقي سوريا، ترجح المصادر أن "تتحول هذه المناطق إلى
قاعدة مركزية
للوجود العسكري الأمريكي وعلى نحو يشبه وجودها في مناطق
كردستان العراق
".
وكانت التوترات المتصاعدة في سوريا انعكست على حسابات اللاعبين كافة في المشهد السوري، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي برزت تكهنات عن ترجيح تأجيل انسحاب قواتها من البلاد، بحسب ما كان مبرمجا له ضمن خطة تدريجية بدأت بتنفيذها في أيار 2025.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية متابعة من كثب للشأن السوري في وقت سابق عن أن الوضع الأمني المتدهور والمخاوف من زيادة التوترات الطائفية والعرقية دفعا
الإدارة الأمريكية
للتفكير في إعادة تقييم
الجدول الزمني
الخاص بتقليص الوجود العسكري في سوريا.
وبحسب ما تم إعلانه سابقا فإن الخطة الأمريكية كانت تقضي بتقليص عدد القوات من نحو 2500 جندي إلى أقل من 1000، مع تركيز نشاط القوات المتبقية في قاعدة عسكرية واحدة في شمال شرقي سوريا لمواجهة تنظيم داعش.
وقالت المصادر الغربية إن "الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك المواجهات التي شهدتها محافظة السويداء وتدخل العشائر البدوية، أضفت تعقيدات كبيرة على المشهد السوري، ما دفع
أمريكا
للتريث في عملية سحب قواتها من سوريا لضمان الاستقرار ومنع تفاقم
الفوضى
".
يشار إلى أن أكثر من مسؤول أمريكي شكك في وقت سابق بخطة سحب القوات من سوريا، خاصة في ظل استمرار الفوضى، وذلك قبل الأحداث التي شهدها الساحل السوري ومحافظة السويداء والتي جاءت لتعزز احتمالية تريث أمريكا في سحب قواتها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شقيق لاهور جنكي: 9 دبابات و300 مدرعة ودرون شاركت بهجوم السليمانية
07:47 | 2025-08-23
وسائل إعلام إيرانية: اعتقال 6 جاسوسات قرب الحدود مع العراق
08:50 | 2025-06-19
الأمن العراقي بين التهويل والواقع: رؤية الحكومة لما بعد الانسحاب الأميركي
04:45 | 2025-08-25
أنباء عن انسحاب قوة أميركية من قاعدة عين الأسد في الأنبار
02:05 | 2025-07-16
انسحاب
امريكي
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
المؤسسة العسكرية
الجيش الأمريكي
كردستان العراق
السومرية نيوز
الجدول الزمني
قاعدة مركزية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
30.77%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
27.74%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة.. والداخلية تؤكد: لا نتشرف به
أمن
21.44%
05:30 | 2025-09-13
إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة.. والداخلية تؤكد: لا نتشرف به
05:30 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
أمن
20.05%
01:52 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
01:52 | 2025-09-13
المزيد
اخترنا لك
غزة: إسرائيل هدمت آلاف الأبراج السكنية وهجرت 350 ألف شخص
11:37 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
تفاصيل جديدة "صادمة" بشأن منفذ عملية اغتيال تشارلي كيرك
10:34 | 2025-09-13
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
09:01 | 2025-09-13
هزت الرأي العام.. تعرضت للاغتصاب خلال توجهها الى مكان عملها
07:35 | 2025-09-13
الولايات المتحدة تفرض قيودا تصديرية على 31 شركة من 7 دول
06:23 | 2025-09-13
