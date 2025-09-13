هزت الرأي العام.. تعرضت للاغتصاب خلال توجهها الى مكان عملها

وتم الاعتداء على الفتاة وتركها بحالة يرثى لها على الطريق العام، قبل أن ينقذها بعض سكان البدو الذين سارعوا إلى إسعافها.وذكرت وسائل إعلام ان "الفتاة تنتمي لعائلة فقيرة وكانت هي المعيلة لها".ورغم تعهدات الجهات الأمنية بملاحقة ومحاسبة الفاعلين يتهم السكان السلطات بالتقاعس عن ملاحقة المجرمين، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة وانفلات أمني.فيما أكدت وزيرة هند قبوات ان "الجريمة تهز الضمير الوطني والإنساني"، لافتة الى أنها "تتابع القضية بشكل شخصي".وذكر مدير في منطقة سهل الغاب خالد مردغاني أنه "تتم متابعة القضية باهتمام بالغ".