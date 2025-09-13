تفاصيل جديدة "صادمة" بشأن منفذ عملية اغتيال تشارلي كيرك

وقالت الصحيفة إن روبنسون، الذي نشأ في عائلة " مترابطة"، كان طالبا متفوّقا، وتخرّج من المدرسة الثانوية بمعدل عال عام 2021، قبل أن يلتحق ببرنامج تدريبي في الكهرباء بكلية التقنية.كان روبنسون، الشاب القادم من ضواحي ولاية يوتا الأميركية، يبدو في مسار واعد، فقد نشأ وسط عائلة مترابطة، وتفوق في دراسته الثانوية، وحصد معدلا دراسيا بنسبة 100% في الثانوية، ليحصل على منحة دراسية كاملة من .لكن هذا المستقبل المشرق لم يدم طويلا. فبعد فصل دراسي واحد فقط، غادر روبنسون الجامعة بشكل مفاجئ، ليبدأ مسارا غامضا انتهى هذا الأسبوع على سطح مبنى، حيث تتهمه السلطات بقتل الناشط المحافظ البارز كيرك في حادثة أثارت واسعا في .التحقيقات الأولية كشفت عن تفاصيل صادمة، إذ عُثر على بندقية في موقع الجريمة وبجوارها خراطيش رصاص منقوش عليها شعارات ورسائل ذات طابع سياسي. إحداها حملت عبارة " أيها الفاشي! التقط".وبينما تشير بعض النقوش الأخرى إلى شعارات وأغان مرتبطة بحركات مناهضة للفاشية، رصد المحققون أيضا رموزا مستوحاة من ألعاب فيديو، في دلالة على انغماس روبنسون في ثقافة الإنترنت والرموز الساخرة المنتشرة فيها.شهادات من معارف روبنسون رسمت صورة متناقضة له. زميل عمل وصفه بـ"الخجول الذي لا يتحدث إلا إذا طُلب منه"، بينما أكد أحد جيرانه أنه "شخص منطو ونادرا ما يُرى خارج شقته".في المقابل، أشار زميل دراسة سابق إلى أن روبنسون وعائلته كانوا من أشد المؤيدين لدونالد خلال انتخابات 2020، مضيفا: "لم أتوقع يوما أن ينقلب بهذا الشكل".ورغم استقراره الظاهر، إلا أن أحد أقاربه أبلغ المحققين أنه أبدى خلال الأشهر الأخيرة عداء متزايدا تجاه كيرك، وناقش ذلك بصراحة خلال عشاء عائلي.عملية المطاردة استمرت 33 ساعة بمشاركة مكثفة من السلطات الفيدرالية والمحلية، وانتهت بعد أن تعرّف والد روبنسون على صور ابنه التي نشرها وساهم في تسليمه.حتى اللحظة، يرفض روبنسون الحديث مع المحققين، لتبقى دوافعه الحقيقية غير واضحة. وبينما يرجّح البعض أن تكون خلفياته السياسية والانعزال الاجتماعي وانغماسه في عالم الألعاب والرموز الإلكترونية قد لعبت دورا، لا تزال السلطات تسعى إلى رسم صورة أوضح للطريق الذي حوّل طالبا متفوقا إلى متهم في جريمة هزّت الأوساط السياسية الأميركية.