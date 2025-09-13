تعليق أمريكي يخص الرهائن: ترامب يريد الإفراج عنهم دفعة واحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ، السبت، أن يريد الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة.

وقال روبيو في تصريحات صحافية، "الرئيس يريد الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة وتحييد خطر حماس لنمضي للخطوة الموالية".

وأضاف "دول كثيرة اعترفت بالدولة الفلسطينية وقد حذرناهم من رد فعل إسرائيلي على ذلك".

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي ، حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.



وأكدت حركة حماس، قبل أيام، استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع .