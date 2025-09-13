نتنياهو يهدد مجددا باستهداف قادة حماس

وكتب نتنياهو في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "قادة "حماس" الذين يعيشون في لا يهتمون بالسكان في ".

وتابع: "إنهم عرقلوا جميع المحاولات لتحقيق وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له. والتخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".



ويأتي ذلك بعد أيام من شن القوات الإسرائيلية ضربة على العاصمة القطرية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، استهدفت اجتماعا لقادة حركة "حماس"، بمن فيهم رئيس الحركة في قطاع غزة وعدد من كبار القياديين الآخرين.