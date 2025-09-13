طالبان تعلن عن اتفاق مع مبعوثي ترامب

ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تظهر وزير خارجيتها برفقة للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أميركي آخر في مع عدد من المسؤولين.وقالت في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم، أو أسباب احتجازهم.ويأتي اللقاء بعد أن أفرجت طالبان، في مارس الماضي، عن المواطن الأميركي جليزمان الذي كان قد أثناء جولة سياحية في ، ليصبح ثالث رهينة تطلق الحركة سراحه منذ تولي الرئاسة.كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار الجديد بحظر دخول الأفغان إلى .وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي قدم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.