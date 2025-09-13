واشنطن تبحث الرد على الاعتراف بدولة فلسطين.. ما علاقة الضفة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540507-638933940755418235.jpg
واشنطن تبحث الرد على الاعتراف بدولة فلسطين.. ما علاقة الضفة
دوليات
2025-09-13 | 17:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
300 شوهد
تعتزم
الولايات المتحدة
الرد على الاعتراف المزمع بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الغربية في وقت لاحق من الشهر الحالي، من خلال دعم
إسرائيل
في ضم
الضفة الغربية
.
ونقل موقع أكسيوس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم، إن وزير الخارجية الأميركي،
ماركو روبيو
، من المتوقع أن يناقش خلال زيارته لإسرائيل إمكانية ضم
إسرائيل
أجزاء من
الضفة الغربية
المحتلة، ردا على الاعتراف المزمع بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي،
بنيامين نتنياهو
، لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيقوم بخطوة ضم الضفة وكذلك نطاق هذه الخطوة، ويرغب في معرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، سيدعم الضم خلال اجتماعه مع روبيو.
كما قال مسؤولان إسرائيليان وفق موقع أكسيوس، إن روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية، وأن
إدارة ترامب
، لن تقف في الطريق.
وذكر مسؤول أميركي، أن المزاعم الإسرائيلية أثارت القلق داخل إدارة
ترامب
، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود موقف أميركي واضح بشأن هذه القضية، والشعور بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول وضع إدارة ترامب في مأزق.
وذكر المسؤول، أنه في الأيام الأخيرة عُقدت عدة اجتماعات داخلية في
البيت الأبيض
ووزارة الخارجية، لاتخاذ قرار بشأن موقف علني من هذه القضية لا يترك المجال لتفسير الموقف الأميركي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض بحسب موقع أكسيوس: "يشارك البيت الأبيض بطبيعة الحال في مجموعة متنوعة من المناقشات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط. نحن لا نعلق على الاجتماعات الداخلية التي قد تكون أو لم تكن قد حدثت".
كما ذكر مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو يريد أن يعرف من روبيو مقدار المساحة التي تستعد
الولايات المتحدة
لمنحها لإسرائيل فيما يتعلق بردها على الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وخاصة بشأن قضية ضم الضفة الغربية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين
12:05 | 2025-07-31
وزير الخارجية الفرنسي: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
06:01 | 2025-07-30
خلال شهر.. بلجيكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
06:26 | 2025-09-02
تعليق أمريكي "مثير" بعد عزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين
16:32 | 2025-08-11
فلسطين
الضفة
الدولة الفلسطينية
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
وزارة الخارجية
الضفة الغربية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
37.33%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
26.84%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
19.41%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
محليات
16.42%
10:45 | 2025-09-13
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
10:45 | 2025-09-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
على طريقة "الدكتورة بان".. موت غامض يشغل مصر ويشعل الخصومة مع السلطات
02:23 | 2025-09-14
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
18:33 | 2025-09-13
السعودية تعلن اعتقال عراقيين بحوزتهما "مادة مخدرة"
17:50 | 2025-09-13
الكشف عن اقتراح أوروبي "مثير" يخص الأصول الروسية المجمدة
16:41 | 2025-09-13
طالبان تعلن عن اتفاق مع مبعوثي ترامب
15:31 | 2025-09-13
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في مقاطعة روسية
14:43 | 2025-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.