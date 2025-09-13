السعودية تعلن اعتقال عراقيين بحوزتهما "مادة مخدرة"

أعلنت ، عن اعتقال عراقيين بحوزتهما "مادة مخدرة" في منطقة .​





وفي إطار تنفيذ مهام في وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت (142) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو) بمنطقة مخبأة في حافلة نقل ركّاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية ".وأضافت أن المديرية "قبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية".

وكانت للحج والعمرة في العراق أعلنت، الجمعة، عن اتخاذ السلطات المختصة اجراءات مشددة في المنفذ البري، نظرا لوجود خروقات من قبل بعض اصحاب شركات العمرة والنقل، مؤكدة اتخاذها عقوبات قانونية رادعة للمخالفين.