تظاهرات لندن.. إصابات خطيرة بين الشرطة واعتقالات جماعية للمحتجين

وقالت محمود في منشور عبر منصة "إكس": "أشكر الشرطة التي عملت بجد لضمان أن يكون معظم احتجاج اليوم سلميًا، لكنني أدين أولئك الذين هاجموا وأصابوا ضباط الشرطة. أي شخص يشارك في نشاط إجرامي سيواجه قوة القانون كاملة".وتجمع المتظاهرون في ميدان راسل بلندن أمس السبت قبل أن يتوجهوا إلى الحي الحكومي في . وحمل كثيرون منهم علم إنجلترا بعلامة الصليب الأحمر للقديس إلى جانب علم المملكة المتحدة.وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة: "سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".وأكدت الشرطة أن 26 عنصرا أصيبوا خلال المواجهات، بينهم أربعة تعرضوا لإصابات خطيرة. وأوضحت أن الإصابات تضمنت "كسرا محتملا في الأنف، ارتجاجا في المخ، إصابة بالقرص الفقري، إصابة في الرأس"، إضافة إلى حالات فقدان للأسنان.وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد البريطانية.