وقال رضائي في تدوينة على تويتر، انه "قبل أن يذهب كيان الاحتلال إلى كل دولة في المنطقة على حدة، يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري".واضاف اللواء رضائي، إذا لم يؤد اجتماع الإسلامية إلى عمل فعلي ردا على العدوان الصهيوني على خمس دول إسلامية والإبادة الجماعية في غزة، فإن وتركيا والعراق يجب أن تنتظرا أيضا مقاتلات وقنابل هذا الكيان.وكان قد قال في تصريحات صحفية، انه لا شيء يمنع الدول الإسلامية من تشكيل حلف دفاع امني مشترك.وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعادة النقاش بشأن تحالف دفاع امني مشترك عربي والذي اقترحته مصر قبل 10 أعوام، وسط توقعات بإعادة تفعيله خلال قمة المقرر عقدها اليوم الاحد وغدا الاثنين ردا على القصف الإسرائيلي في الدوحة.