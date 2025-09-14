الصفحة الرئيسية
حل الدولتين: ما موقف العراق وإيران من إعلان نيويورك"؟
دوليات
2025-09-14 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,511 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويتضمن إعلان
نيويورك
يتضمن الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة.
وقدم الممثل الدائم لفرنسا لدى
الأمم المتحدة
جيروم بونافو مشروع القرار قبل التصويت بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار.
وقال بونافو: "يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة".
وأكد أن خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين
إسرائيل
والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.
وأيد القرار 142 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وتغيبت عن الجلسة 29 دولة،
بينها
العراق
وإيران وتونس.
الدول الراعية لمشروع القرار: بوليفيا، بروني دار السلام، كولومبيا، جيبوتي، مصر،
فرنسا
، غينيا، إندونيسيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر،
السعودية
، السنغال،
جنوب أفريقيا
، إسبانيا،
تركيا
، فنزويلا،
اليمن
، وفلسطين.
الدول المعارضة للقرار:
الولايات المتحدة
- إسرائيل -
الأرجنتين
- المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيزيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.
الدول التي امتنعت عن التصويت: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب
السودان
.
الدول المتغيبة عن التصويت:
أفغانستان
– أنتيغوا وبربودا – بنين – بوتان – بوليفيا - أفريقيا الوسطى – دومنيكا - غينيا الاستوائية – أرتيريا – إسواتني – جورجيا – غرينادا – غينيا بيساو – هايتي – هندوراس –
إيران
– العراق – كيريباتي – ليبيريا – مدغشقر – ملاوي – موناكو – بنما – ساوتومي وبرينسيب – تونس – توفالو – فانواتو – فنزويلا – زامبيا.
فيما لم تشارك إيران في التصويت على المبادرة الفرنسية السعودية في الأمم المتحدة، لأنها لا تعترف بدولة "إسرائيل" وكذلك العراق، وبالتالي لا يمكنها دعم حل الدولتين. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، ظل خارج القاعة أثناء التصويت.
وبحسب وحدة الدراسات العراقية فأن الإجراء السياسي العراقي يمثل الموقف الدولي والعربي للدولة العراقية منذ نشأتها برفضها لأي شكل من أشكال الاعتراف بإسرائيل وبكل ما يتم طرحه والاعلان عنه في المنظمات والمحافل الدولية ومنها
منظمة الأمم المتحدة
، وترى الدبلوماسية العراقية أن الاعتراف بحل الدولتين يعني ضمنًا الاعتراف بقيام دولة إسرائيل وهو ما يتعارض مع جميع المواقف السياسية العراقية، رغم أن العراق قد وافق على المبادرة العربية السلمية التي اقرتها الأقطار العربية في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العاصمة
اللبنانية
( بيروت) سنة 2002، والتي تتضمن صيغة الأرض مقابل السلام، وما توافق عليه منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وكما أقرته اجتماعات وحوارات السلطة الفلسطينية آنذاك، ولكن في موضوعة (حل الدولتين) يرى العراق فيه تنازل عن موقفه الثابت والمعلن برفض أي مساومة وعلاقة مع إسرائيل، والرفض والامتناع عن التصويت يفسر من جهات عديدة أنها رفض للتسوية السلمية، لهذا كان الاجراء الرسمي بعدم تسجيل أي موقف هو الحل السياسي الذي يبقي العراق ضمن دائرة الدبلوماسية السياسية مع الحفاظ على مواقفه المعلنة والثابتة في الدفاع عن الحق الفلسطيني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
