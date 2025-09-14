الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة يمنية قرب مطار رامون

وجاء ذلك وسط حالة من التأهب، حيث أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجنوبية إثر رصد جسم جوي مشبوه.وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم إغلاق المجال الجوي في محيط مطار بشكل مؤقت بسبب حادثة تسلل المسيرة، في إجراء احترازي لضمان السلامة.وكانت مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثيون" اليمنية الأسبوع الماضي قد تمكنت من تجنب الدفاعات الجوية وانفجرت في صالة مطار رامون موقعة إصابات.