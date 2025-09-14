أجواء مشحونة.. الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام، فهل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، أم نصف نقطة؟ هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟ ما هي توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟وأيضا من سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو امر غير مألوف. تواجه المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوق.تتراوح أسعار الفائدة بين 4,25% و4,50% منذ كانون الأول/ديسمبر، مما أثار غضب الذي عاد إلى في كانون الثاني/يناير.يطالب الرئيس الأميركي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.لا يُخفي رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفدرالي أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقا مع نهجه.حاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي ومؤخرا اطاحة العضو في الفدرالي ليزا كوك التي عينها سلفه الديموقراطي .على صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة في آن.كتب فورمان الأستاذ في والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديموقراطي الاسبق أوباما، على منصة إكس “الركود التضخمي يلوح في الأفق”.وأضاف “في ظل هذه الظروف، لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفدرالي”.في الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي – أسعار الفائدة الرئيسية – بحل المشكلتين معا.بخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلا.ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة بشأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة انقاذ سوق العمل.