قتلى وجرحى باشتباكات في دير الزور

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن مصادر أن التوتر مستمر في محيط وداخل بلدة درنج مع حملة اعتقالات تقوم بها قوات الديمقراطية بعد محاصرة البلدة.وأعلنت قوات الديمقراطية، الأحد، عن تعرض قواتها المتمركزة في ريف الشرقي لهجوم من قبل قوات تابعة لوزارة الدفاع في ، بالقرب من العشارة في بلدة درنج، وذلك أثناء قيام الأخيرة بتأمين عبور مجموعات من المهربين عبر .في حين قامت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم جوي وبري من قوات " "، بتنفيذ عملية أمنية في بلدة الشحيل بنفس المنطقة، أسفرت عن اعتقال شخص مجهول الهوية، على أنه أحد المسؤولين البارزين تنظيم " "كما اعتقلت قوات سورية الديمقراطية عشرة أشخاص، منهم في بلدة جديد عكيدات، والاثنين الآخرين في بلدة الجنينة.وتبقى حالة الترقب والاستنفار والتوتر، المستمرة منذ أسابيع سيدة الموقف في مناطق شرقي سوريا خلال هذه الفترة.