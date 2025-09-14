وقال خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، المنعقدة في ، ان "تمادي بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة، مؤكداً انه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة".ولفت إلى أن "العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن ، وهو ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته وهو لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض".ورأى، أن "ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز عن محاسبتها"، مردفاً: "الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية"، مشدداً على ضرورة "عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري".وتابع: "حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة"، مبيناً أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".وأتم بالقول: "ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع والولايات المتحدة لوقف الحرب".