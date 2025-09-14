أسطول الصمود يبحر نحو غزة

ويهدف "أسطول الصمود" إلى كسر الحصار المفروض على قطاع ، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكانه المجوّعين، وفتح ممر بحري نحو القطاع.وأمس السبت، غادرت السفينة "مارينات"، يقودها ربان تونسي، ميناء بنزرت وعلى متنها عدد من النشطاء الأوروبيين، وسط حضور جماهيري لافت من مواطنين يمثلون جنسيات متعددة، رفعوا أعلام بلدانهم إلى جانب العلم الفلسطيني.