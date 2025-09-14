الصفحة الرئيسية
قمة الدوحة الطارئة.. هذا ما تضمنه مشروع البيان الختامي
دوليات
2025-09-14 | 13:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,683 شوهد
أدان مشروع البيان الصادر عن
القمة العربية
- الإسلامية في
الدوحة
، اليوم الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة
دولة قطر
وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.
وجاء في مشروع البيان: "عقدت
القمة العربية
الإسلامية الطارئة في
الدوحة
، قطر، يوم الاثنين، 15 سبتمبر 2025، تلبية لدعوة من أمير
دولة قطر
الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر". وقد صدر عن القمة مشروع بيان.
إدان البيان الهجوم الإسرائيلي "الجبان وغير الشرعي" الذي وقع في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في الدوحة، والذي ضم مقار سكنية للوفود التفاوضية، بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية. وقد أدى الهجوم إلى استشهاد مواطن قطري وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.
وأكد على أن الهجوم يمثل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية، وانتهاكا لسيادة دولة قطر، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، مضيفا أن هذا الهجوم على موقع محايد للوساطة يعد اعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، وتتحمل
إسرائيل
كامل تبعاته.
كما أكد على التضامن المطلق مع دولة قطر، واعتبار الهجوم عليها عدوانا على جميع
الدول العربية
والإسلامية، وأعلن الوقوف صفا واحدا إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الغادر.
وأشاد بالموقف "الحضاري والحكيم" لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان، والتزامها بأحكام القانون الدولي، وأكد على أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.
كما ادان أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وحذر من العواقب الكارثية لأي قرار بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن ذلك ينسف جهود تحقيق السلام العادل والشامل.
ورحب البيان بـ"إعلان
نيويورك
" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها
القدس
الشرقية، وأكد على أن
المسجد الأقصى
المبارك/الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.
وأكد على أن صمت
المجتمع الدولي
إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
ورحب بقرار
مجلس الأمن
الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على قطر ودعم دورها الحيوي في جهود الوساطة، ودعم جهود الدول الوسيطة (قطر، مصر، والولايات المتحدة) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
