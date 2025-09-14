قناة إسرائيلية تكشف: دول أوروبية قد تمنع طائرة نتنياهو

وقالت القناة 15 الإسرائيلية، "طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى خشية منع دول أوروبية استخدام مجالها الجوي".

وأضافت أن "دولا أوروبية قد تمنع طائرة نتنياهو من عبور أجوائها لأنه متهم بجرائم حرب".

واتهمت الجنائية الدولية، نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في ، والإشراف على هجمات ضد المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، منذ الضربات الأولى في 7 أكتوبر.



