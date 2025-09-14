في مدريد.. متظاهرون يقطعون شوارع احتجاجا على "مشاركة إسرائيلية"

وتمكن متظاهرون اليوم السبت، من اختراق الحواجز الأمنية قرب العاصمة وقطعوا الطريق، ما اضطر المتسابقين إلى تغيير مسارهم مؤقتا.ورغم الاحتجاجات اختتم السباق مساء الأحد كما هو مخطط له في وسط العاصمة.وتعكس هذه الأحداث تزايد تفاعل الشارع الإسباني مع القضية الفلسطينية، في ظل دعم رسمي من الحكومة مقابل تحفظات شديدة من المعارضة اليمينية.تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت من أوائل التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين في مايو 2024، في خطوة اعتبرتها الحكومة دعما لمبدأ حل الدولتين، كما أعلنت حكومة الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر قيودا جديدة على تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل، في سياق انتقادها المستمر للحملة الإسرائيلية في .