صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد مسيرة

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مدينة إثر رصد مسيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في مدينة جنوبي ". وأضافت الجبهة "تم رصد طائرة مسيرة". الى ذلك، أفادت وسائل إعلام بـ"إغلاق المجال الجوي فوق مطار "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.