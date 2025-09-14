اعتراض طائرات مسيرة حلقت قرب مقر إقامة ترامب

أفادت أنباء، باعتراض طائرات مسيرة حلقت قرب مقر إقامة الرئيس الأمريكي .

وقال موقع " " على منصة "اكس"، " اعترضت الدفاعات الجوية الأميركية أربع طائرات مسيرة حلقت بشكل غير قانوني فوق مقر إقامة في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي خلال نهاية الأسبوع".