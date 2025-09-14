بابا الفاتيكان يتحدث عن النزاع الروسي الأوكراني

وأشار البابا إلى أن الدعوة للسلام تختلف جوهريا عن لعب دور الوساطة الفعلية، والتي وصفها بأنها "أقل واقعية".

وفي مقابلة مع صحيفة Crux الكاثوليكية، قال البابا:"أود التمييز بين صوت الذي يدعو إلى السلام، وبين دور الوسيط، الذي أعتقد أنه مختلف تماما وأقل واقعية من الخيار الأول".ويعكس هذا الموقف إلى حد بعيد تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي ، الذي أشار إلى أن استضافة لمفاوضات بين وأوكرانيا، وكلاهما بلد أرثوذكسي، سيكون "غير مريح" وربما "غير ملائم" دينيا ودبلوماسيا.وقال في وقت سابق إن مناقشة قضايا حساسة بين دولتين أرثوذكسيتين على أرض كاثوليكية لا يبدو سيناريو واقعيا، معتبرا أن الفاتيكان قد يواجه حرجا في تبني هذا الدور.وتأتي تصريحات البابا في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية للبحث عن مخرج سياسي للأزمة.