الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون بالمسيرات

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الاثنين، عن استهداف مطار في منطقة أم الرشراش بالمسيرات.



وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا عملية نوعية بـ4 مسيرات استهدفت 3 منها مطار في منطقة أم الرشراش". وأضاف "استهدفت الطائرة الرابعة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب بفلسطين المحتلَّة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".