ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن استعداده لفرض عقوبات على ، فيما اعتبر أن حليفا رائعا للولايات المتحدة.





وقال في تصريحات صحافية، " حليف رائع للولايات المتحدة وقلت لنتنياهو عندما نهاجم الآخرين علينا أن نكون حذرين".

وأضاف " شخص رائع وبلاده حليف للولايات المتحدة".

الى ذلك، قال ترامب " وبوتين يكرهان بعضهما بشكل كبير وغير قادرين على التحادث".

وشدد بالقول "مستعد لفرض عقوبات على لكن على أوروبا أن تتصرف بطريقة تناسب تحركات ".