في يوم قمة الدوحة.. ترامب يحذر نتنياهو ويوجه رسالة لقطر

وأضاف في تصريحات للصحفيين من قاعدة الجوية: "يجب أن يتخذوا إجراء بشأن (حركة) حماس، لكن كانت دائما حليفا ثابتا للولايات المتحدة".يشار إلى أن نتنياهو صرح في 13 سبتمبر الجاري بأن قادة حركة "حماس" في قطر يطيلون الصراع عمداً ودعا إلى تصفيتهم.واتهم نتنياهو ممثلي الحركة الفلسطينية بذريعة تعطيل جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الصراع. وفي رأيه، فإن قادة "حماس" لا يهتمون بشعب .وكتبت وسائل إعلام عبرية أن تراقب والإسلامية الطارئة في للخروج بقرار حول الهجوم الإسرائيلي في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.ونقلت صحيفة " " أن "إسرائيل تراقب عن كثب الحدث المتوقع، وتستعد لأي سيناريو، وتأمل في منع المزيد من التدهور في الوضع السياسي لإسرائيل في المنطقة".