موسكو: "البيت الروسي في العراق" نافذة لتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين

كما توجّهوا إلى القديمة، إحدى عجائب العالم القديم، حيث شاركوا في ورشة فنية مع الفنان العراقي المعروف صفاء ، تعلّموا خلالها أساسيات الخط العربي، وجرّبوا بأيديهم جماليات هذا الفن العريق، ما عزّز تقديرهم للغة العربية كأداة تعبيرية وجمالية.وزيارة شكّلت محطة محورية في البرنامج، حيث تعرّف الطلاب على البُعد الديني العميق في الذاكرة العراقية، واستمعوا إلى الصلوات والخطب بالعربية، ولاحظوا الإيماءات والنبرات التي ترافقها، مما ساعد على تعميق فهمهم للغة في سياقها الحي والواقعي.تعليم متخصص ونتائج ملموسةعلى الصعيد الأكاديمي، تلقّى الطلاب دورات مكثفة في الفصحى بإشراف الدكتور ، ركّزت على المفردات، القواعد، والأساليب اللغوية. وقد حقق المشاركون تقدمًا ملحوظًا، جعلهم مؤهلين للعمل مستقبلاً كمترجمين أو مستشرقين يفهمون الثقافة العربية من الداخل، وليس فقط من خلال الكتب.حوار بين الحضاراتتزامن البرنامج مع زيارة لـ مؤسسة الإمام الحسين (عليه السلام) للحوار وبناء السلام، حيث التقى الطلاب مع شخصيات دينية بارزة مثل سماحة السيد وسماحة الشيخ الأمين أحمد الصيمري. ودارت نقاشات حول سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي، وأهمية مدّ جسور الحوار بين الحوزة العلمية في النجف والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بهدف بناء تفاهم أعمق بين الشعوب.كما قدّم الطلاب أبحاثًا علمية تعكس عمق اهتمامهم بالروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، منها:-بحث بيوتر تيمتشينكو حول تاريخ الحج من الإمبراطورية الروسية إلى العتبات المقدسة في العراق.-محاضرة صوفيا غولتيايفا حول أوجه التشابه التاريخي بين والعراق.نافذة حقيقية للحوار الإنسانيهذه التجربة أثبتت أن "البيت الروسي في العراق" ليس مجرد مركز ثقافي تقليدي، بل هو نافذة حية لتعليم اللغة العربية، وتعزيز التبادل الأكاديمي، وبناء جسور الحوار الإنساني بين روسيا والعراق. من خلال الانغماس في الثقافة المحلية، والتفاعل مع التقاليد والروحانيات العراقية، أصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في التعليم متعدد الثقافات والحوار البنّاء بين الأمم.بهذه المبادرة، يواصل البيت الروسي في العراق دوره كمنصة فاعلة لنشر المعرفة، وبناء التفاهم، وتعميق الروابط الإنسانية بين الشعبين الروسي والعراقي.