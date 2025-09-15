موسكو: "البيت الروسي في العراق" نافذة لتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موسكو: "البيت الروسي في العراق" نافذة لتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين

دوليات

2025-09-15 | 05:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موسكو: &quot;البيت الروسي في العراق&quot; نافذة لتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين
240 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

في إطار تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين روسيا والعراق، أعلنت موسكو إطلاق "البيت الروسي في العراق" برنامجا ثقافيا ولغويا متكاملًا موجّهًا للطلاب الروس وغير الناطقين بالعربية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، لم يقتصر البرنامج على الدروس النظرية، بل اعتمد على الممارسة الحية للغة العربية من خلال الانغماس في البيئة المحلية، والتفاعل مع المجتمع العراقي، والمشاركة في أنشطة ثقافية وروحية عميقة.

رحلات ثقافية وروحية

في بداية البرنامج، زار الطلاب مدينة النجف الأشرف، حيث استكشفوا مسجد الكوفة وضريح الإمام علي (عليه السلام). هذه الزيارة لم تكن مجرد جولة سياحية، بل كانت تجربة روحية وثقافية غمرتهم في جوّ العراق الديني والتاريخي، وساعدهم على فهم السياق الديني واللغوي من خلال التفاعل المباشر مع السكان المحليين.
 


كما توجّهوا إلى بابل القديمة، إحدى عجائب العالم القديم، حيث شاركوا في ورشة فنية مع الفنان العراقي المعروف صفاء السعدون، تعلّموا خلالها أساسيات الخط العربي، وجرّبوا بأيديهم جماليات هذا الفن العريق، ما عزّز تقديرهم للغة العربية كأداة تعبيرية وجمالية.

وزيارة كربلاء المقدسة شكّلت محطة محورية في البرنامج، حيث تعرّف الطلاب على البُعد الديني العميق في الذاكرة العراقية، واستمعوا إلى الصلوات والخطب بالعربية، ولاحظوا الإيماءات والنبرات التي ترافقها، مما ساعد على تعميق فهمهم للغة في سياقها الحي والواقعي.

تعليم متخصص ونتائج ملموسة

على الصعيد الأكاديمي، تلقّى الطلاب دورات مكثفة في اللغة العربية الفصحى بإشراف الدكتور علي الخالدي، ركّزت على المفردات، القواعد، والأساليب اللغوية. وقد حقق المشاركون تقدمًا ملحوظًا، جعلهم مؤهلين للعمل مستقبلاً كمترجمين أو مستشرقين يفهمون الثقافة العربية من الداخل، وليس فقط من خلال الكتب.

حوار بين الحضارات

تزامن البرنامج مع زيارة لـ مؤسسة الإمام الحسين (عليه السلام) للحوار وبناء السلام، حيث التقى الطلاب مع شخصيات دينية بارزة مثل سماحة السيد عز الدين الحكيم وسماحة الشيخ الأمين أحمد الصيمري. ودارت نقاشات حول سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي، وأهمية مدّ جسور الحوار بين الحوزة العلمية في النجف والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بهدف بناء تفاهم أعمق بين الشعوب.

كما قدّم الطلاب أبحاثًا علمية تعكس عمق اهتمامهم بالروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، منها:

-بحث بيوتر تيمتشينكو حول تاريخ الحج من الإمبراطورية الروسية إلى العتبات المقدسة في العراق.

-محاضرة صوفيا غولتيايفا حول أوجه التشابه التاريخي بين روسيا والعراق.

نافذة حقيقية للحوار الإنساني

هذه التجربة أثبتت أن "البيت الروسي في العراق" ليس مجرد مركز ثقافي تقليدي، بل هو نافذة حية لتعليم اللغة العربية، وتعزيز التبادل الأكاديمي، وبناء جسور الحوار الإنساني بين روسيا والعراق. من خلال الانغماس في الثقافة المحلية، والتفاعل مع التقاليد والروحانيات العراقية، أصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في التعليم متعدد الثقافات والحوار البنّاء بين الأمم.

بهذه المبادرة، يواصل البيت الروسي في العراق دوره كمنصة فاعلة لنشر المعرفة، وبناء التفاهم، وتعميق الروابط الإنسانية بين الشعبين الروسي والعراقي.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
Play
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
Play
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Play
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Live Talk
Play
Live Talk
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
Play
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
Play
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
Play
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Play
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Live Talk
Play
Live Talk
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
Play
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11

اخترنا لك
للمشاركة في القمة الطارئة.. الشرع يصل قطر
07:04 | 2025-09-15
لبنان.. إيقاف "عملاء" لإسرائيل وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات
06:54 | 2025-09-15
بعد قصف قطر.. مصر تبعث رسالة تحذيرية لواشنطن وإسرائيل
05:43 | 2025-09-15
حتى "اغتيال المرشد الأعلى".. تقرير سري لكواليس اجتماع تل ابيب لاطلاق معركة الـ12 يوما
04:23 | 2025-09-15
في يوم قمة الدوحة.. ترامب يحذر نتنياهو ويوجه رسالة لقطر
04:02 | 2025-09-15
ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا
18:45 | 2025-09-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.