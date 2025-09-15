لبنان.. إيقاف "عملاء" لإسرائيل وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

وعقب اجتماع أمني بمقر شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ، قال إن " نجحت في توقيف عملاء للعدو الإسرائيلي، إلى جانب إحباط مخططات إرهابية، وتفكيك شبكات جريمة منظمة".وقال الحجار في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، إن "الجهات المختصة أوقفت مجموعات وأفرادا كانوا على تواصل بهدف الانخراط في الفكر المتطرف، وهذا العمل الاستباقي ساهم في منع تنفيذ مخططات إرهابية داخل البلاد".كما أعلن الوزير اللبناني "تفكيك شبكة دولية لتهريب ، وتوقيف زعيم الشبكة وعدد من المتورطين الآخرين، قبل تمكنهم من إيصال شحنة مخدرات إلى ميناء بيروت".وأوضح الحجار أنه تم ضبط 6 ملايين و500 ألف حبة من مخدر الكبتاغون محضّرة للتهريب إلى عبر مرفأ بيروت.وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يوجد تنسيق مع الدول المعنية، قال الحجار "إن الأجهزة الأمنية تنسق مع نظيراتها في والأردن وسوريا ودول أخرى" .