أمير قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة "صادم" ويمثل محاولة إفشال المفاوضات مع حماس

وأشار ، خلال – الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، إلى أن الهجوم الإسرائيلي يأتي في وقت كانت فيه قيادة حركة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تلقته من ومصر، مؤكداً أن موقع اجتماع قادة الحركة كان معروفاً للجميع، ما يجعل الاعتداء محاولة ممنهجة لإفشال جهود الوساطة والمفاوضات الجارية.ووصف ، العدوان الإسرائيلي بأنه سافر وجبان، محذراً من أن الاستهداف المنهجي للأطراف التفاوضية يمثل تهديداً مباشرًا لعملية السلام واستقرار المنطقة.وأضاف أن تعمل على تحويل إلى منطقة غير صالحة للعيش تمهيداً لتهجير سكانها، معتبراً أن حكومتها الحالية تتبع سياسات إرهابية عنصرية، وتسعى إلى وضع العرب تحت وقائع جديدة بشكل مستمر وخلق مناطق نفوذ إسرائيلية في المنطقة العربية، بما في ذلك محاولاتها تقسيم .وشدد على أن خطط نتنياهو لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في العالم العربي مجرد وهم خطير، وأن إسرائيل لو قبلت المبادرة العربية للسلام، لكان ذلك قد وفر على المنطقة ما لا يحصى من المآسي.وخلص بالقول إلى أن استمرار إسرائيل في استهداف الأطراف التفاوضية يهدد بإفشال جميع الجهود الدبلوماسية، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في غزة والمنطقة العربية ككل.