الرئيس الفلسطيني يدعو لمحاسبة إسرائيل ويؤكد الدعم الكامل لقطر

وقال عباس خلال مشاركته في – الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، إن اجتماع القمة يهدف إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قطر ورفض العدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعوب المنطقة وأمنها، داعياً إلى محاسبة على جرائمها واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.وشدد عباس على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إنهاء حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأراضي والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود 1967، مؤكداً أن الحكومة اليمينية في إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكاً في أي جهود لتحقيق الأمن والاستقرار.ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تدخل فوري من ومجلس لوقف الممارسات الإسرائيلية المارقة، مشيداً في الوقت نفسه بالمواقف الداعمة لفلسطين من قبل الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً مصر وقطر، ومؤكداً على الجهود الدولية المبذولة خلال للسلام في برئاسة والمملكة العربية لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وحشد الدعم لنيل الحرية والاستقلال.وأوضح عباس أن دعم المجتمع الدولي ووقوف والإسلامية يشكلان عاملين أساسيين لتعزيز قدرة فلسطين على مواجهة التحديات وحماية شعبها وأراضيها، داعياً إلى توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية للضغط على إسرائيل ووقف الانتهاكات الفاضحة ضد المدنيين الفلسطينيين.