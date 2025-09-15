الرئيس الإيراني من الدوحة: لا خيار أمامنا سوى مواجهة إسرائيل

وقال بزشكيان خلال مشاركته في – الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، إن بلاده تفخر بالمشاركة في هذه القمة التي تجمع والإسلامية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ورفض الانتهاكات الصارخة، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية على بلاده وعلى دول المنطقة مستمرة منذ 25 يونيو/ الماضي، وتتسع لتشمل اليوم.ووصف الرئيس الإيراني، العدوان على قطر بأنه عمل إرهابي سافر يهدف إلى تقويض السلام والاستقرار الإقليمي، محذراً من أن النظام الصهيوني يقوم بأعمال تمثل إبادة جماعية مستخدماً آلة التدمير والتجويع ضد المدنيين الفلسطينيين والعرب.وأشار بزشكيان إلى أن تواصل هجماتها بإفلات كامل من القانون الدولي بسبب الدعم والغطاء الغربي الذي تحصل عليه من وبعض الدول الغربية، مؤكداً أن هذه السياسات تشمل الهجوم على دول عربية وإسلامية تحت ذريعة .وشدد الرئيس الإيراني على أن لا دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هذه الهجمات، وأنه لا خيار أمام الشعوب العربية والإسلامية سوى توحيد الصفوف لمواجهة العدوان وحماية أراضيها وشعوبها.وأضاف بزشكيان أن إسرائيل تمارس عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية، مستغلة التخاذل الدولي والغربي، ما يجعل من التضامن العربي والإسلامي ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.