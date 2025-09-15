تراجع بورصة تل أبيب بعد تصريح لنتنياهو

وانخفض مؤشر Tel Aviv 35 بنسبة 0.28% إلى 3057.92 نقطة.وفي وقت سابق، أقر الإسرائيلي بأن تواجه عزلة دولية متصاعدة سيكون لها تداعيات مباشرة على اقتصادها، كما دعا الإسرائيليين إلى "التأقلم مع واقع جديد".