خلال احتجاجات لندن.. البرلمان البريطاني يتهم ماسك بالتحريض على العنف

وكتب النائب في رسالة موجهة إلى كير ستارمر "تمثل محاولات لبثّ الفتنة والتحريض على العنف في شوارعنا نهاية هذا الأسبوع تدخلاً خطيراً في ديمقراطيتنا.وفي خطابه خلال مسيرة "وحدوا المملكة" التي نظمها روبنسون، الداعية اليميني المتطرف الذي يروج للكراهية، خاطب ماسك الحشود قائلا: "العنف قادم، وقاوموا وإلا ستموتون".كما لفت النائب البريطاني إلى أن ماسك قام بنشر معلومات مضللة ومهاجمة القيم البريطانية، داعياً حكومة المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على ماسك.ودعا ماسك يوم السبت الماضي إلى حل وإجراء انتخابات مبكرة وسط احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة البريطانية.ويرى أن المملكة المتحدة تعاني من هجرة غير منضبطة وبيروقراطية وقيود على حرية التعبير، وبالتالي فهي بحاجة إلى إصلاحات حكومية واسعة النطاق. كما قال للحشد إن "العنف قادم" وإن "إما أن تقاوم أو تموت".وتجمعت مسيرة "وحدوا المملكة" في يوم السبت، واتجهت نحو الحي الحكومي في .وحمل العديد منهم العلم الوطني الإنكليزي مع صليب والعلم البريطاني.وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء ، وانتقدوا سياسة الحكومة في الهجرة وما اعتبروه قيوداً على حرية التعبير.واشتبك بعض المشاركين مع الشرطة. وأعلنت شرطة لندن لاحقاً اعتقال 25 شخصاً وإصابة 26 ضابطاً.