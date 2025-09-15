نتنياهو يهاجم قطر بعد انعقاد القمة: تقود جهودا لحصارنا

وجاءت تصريحات نتنياهو لصحيفة " " الإسرائيلية، بالتزامن مع انعقاد أعمال الإسلامية الطارئة في ، بعد أيام من هجوم إسرائيلي على العاصمة القطرية.وقال نتنياهو: "هناك حاليا محاولة لفرض حصار على من قبل جهات ودول مختلفة، بقيادة ".وأضاف: "يشمل ذلك، في الأول، حصارا إعلاميا ممولا بمبالغ طائلة من قطر ودول أخرى، مثل ".وتابع: "في السنوات المقبلة، سنحتاج إلى تعزيز صناعاتنا العسكرية المستقلة لضمان الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة والذخائر والقدرات الصناعية. هذا سيمكننا من كسر هذا الحصار".وخلص نتنياهو إلى أن محاولات عزل إسرائيل "لن تنجح"، مؤكدا أن " تقف إلى جانبنا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى".وأكمل: "ومع ذلك، نواجه حاليا تحديا خاصا في أوروبا الغربية. نعمل بنشاط وسنواصل العمل لرفع هذا الحصار، كما نجحنا في التغلب على الحصار العسكري. وسننجح أيضا في التغلب على هذا الحصار الدبلوماسي".وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الاثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.