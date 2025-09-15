بـ700 مليون يورو.. إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية

ووفق وثائق رسمية اطلعت عليها الوكالة، فإن الحكومة ألغت العقد الذي "تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي".وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن الإسباني الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع ، بسبب حربها على قطاع .وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في 2024، توترا شديدا منذ أشهر عدة.