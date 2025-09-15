​أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قمة الدوحة

اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، أن قمة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع .

وقال ، "القمة وأعمالها تعكس المكانة والاحترام والتقدير الذي تحظى بها "، مردفا "القمة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع قطر".

وأضاف " دان بأشد العبارات العدوان على "، مشيرا الى أن "المجلس الأعلى شدد على أن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على المجلس كله".

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الى أن "المجلس الأعلى دعا جميع دول العالم إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر".

وانطلقت أعمال الإسلامية الطارئة في ، الاثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.

وجاء في البيان الختامي للقمة، أن العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات العدوانية يقوض فرص للسلام بالمنطقة، وأكد القادة المشاركون تضامنهم المطلق مع دولة قطر، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها هو اعتداء على جميع والإسلامية.