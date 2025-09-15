صفقة مرتقبة تخص "تيك توك" يوم الجمعة

وقال بيسنت، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في : "لدينا أساسٌ لصفقة بشأن " "".وأضاف أن وشي جين "سيتحدثان يوم الجمعة لإتمام الصفقة"، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن أن تصبح المنصة ملكا لشركة أمريكية.وتابع: "لن نتحدث عن الشروط التجارية للصفقة. هذا أمر يخص طرفين خاصين. ولكن هناك اتفاق على الشروط التجارية". ولم يحدد ما إذا كانت الخوارزميات التي يعتمد عليها عمل "تيك توك" ستصبح ملكا للشركة الأمريكية نتيجة للصفقة.وفي حديثه عن المزيد من المفاوضات مع ، قال بيسنت: "سنعيد التفاوض بشأن التجارة في مكان آخر خلال شهر تقريبا. لقد تحدثنا عن العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها في المستقبل".وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي، أن لن تمدد تصريح عمل "تيك توك" في إلى أجل غير مسمى دون التوصل إلى اتفاق.وصرح ترامب في وقت سابق بأن وبكين "توصلتا إلى اتفاق بشأن شركة معينة"، لكنه لم يحدد اسمها. كما قال إنه يعتزم التحدث مع يوم الجمعة.